Ordu'nun Fatsa ilçesinde “Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” kapsamında ilk önce öğrenciler namaz kıldı sonra da camide satranç oynadı.

Fatsa İlçe Satranç Temsilciliği tarafından, Fatsa Orta Büyük Cami'nin alt katındaki ibadet yerinde “Çocuğunu Al Camiye Gel, Torununu Al Camiye Gel Projesi” kapsamında satranç turnuvası da düzenlendi. Önce sabah namazı kılındı, sonra hep beraber kahvaltı yapıldı. Akabinde de caminin alt katındaki ibadet yapılan yere konulan masalarda satranç oynandı.

“Satranç her yerde oynanabilir”

Fatsa Satranç Temsilcisi Fahri Özgen, “Her cumartesi sabah namazından sonra çocuklarımızı burada toplayıp satranç turnuvası düzenliyoruz. Satranç her yerde oynanabilir. Camilerimizde bu tür aktivitelerin olması da sosyal anlamda etkinliktir. Dinen de burada onları kazanıyoruz. Camilerimizi tanıtıyoruz ve burada aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Düzenlemiş olduğumuz turnuvadaki amacımız çocuklarımızı camiye çekmektir” dedi.

“Caminin içinde böyle bir şey şık olmaz”

Konuyla ilgili açıklama yapan Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, Fatsa Orta Büyük Cami'de satranç oynanmasından haberi olmadığını söyledi. Müftü Öztürk, "Bir araştırayım. Caminin içinde böyle bir şey şık olmaz. Müftü beyle (ilçe müftüsü) görüşeceğim, bakayım nedir, ne değildir" diye konuştu.

Fatsa İlçe Müftüsü Hamza Bayram ise satranç olayından haberinin olduğunu ancak namaz kılınan alan içinde olmadığını ileri sürdü. Müftü Bayram, "Satranç oynanmasından haberim var, doğrudur. Alt katta namaz kılma yerinin dışındaki odada 15 gencimiz bir saat satranç oynuyorlar” ifadeleri kullandı.