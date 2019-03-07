İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Caminin bakım ve onarımı tamamlandı

Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Merkez Camisi’nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Kabadüz ilçesi Özlükent Mahallesi Merkez Camisi'nin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.


Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç, Özlükent Merkez Camisi'nin bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanarak güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.


Caminin bakım ve onarımının Diyanet İşleri Başkanlığı ve hayırseverlerin destekleriyle yapıldığını dile getiren Koç, "Camimizde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında çini kaplama, mihrap, minber, avize ve nakkaş işlemesi yapıldı. Gerçekten güzel bir görünüme kavuşan camimizde yapılan çalışmalar herkes tarafından büyük beğeni topladı. Çalışmalara destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.