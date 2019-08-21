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Camiye yıldırım düştü

Ordu’nun Kumru ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı yandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde yıldırım düşen caminin elektrik tesisatı yandı.


Gökçeli Mahallesi'nde 1974 yılında yapılan ve tadilat için bakıma alınan camide, sabah saatlerinde yağan yağmur ile birlikte düşen yıldırımın kapıya isabet etmesi sonucu elektrik kontağından yangın çıktı. Yıldırım düştüğü anda cemaat bulunmayan camide yangını fark eden vatandaşlar, cami yanında bulunan yangın söndürme çeşmesinden ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Kumru İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangını söndürdü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, camide maddi zarar meydana geldi.

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