Çamlık nefes aldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan ve konumu, doğal güzelliği ile vatandaşların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Çamlık, Büyükşehir Belediyesinin dokunuşlarıyla doğal dokusuna uygun, nefes alan bir görünüme kavuşturuluyor.

Peyzaj çalışmalarının sürdürüldüğü Çamlık'ta yaklaşık 2 aydır hummalı bir çalışma yürüten ekipler, yürüyüş yolu oluşturarak sahili halkın kullanımına açtığı gibi Çamlık'ın içerisine araç girişini kapatarak, ses ve görüntü kirliliğinin de önüne geçti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in hassasiyetle yaklaştığı Çamlık, doğal dokusuna zarar verilmeyecek şekilde hazırlanan proje kapsamında vatandaşların hizmetine sunulacak.

167 kamyon moloz temizlendi

Yıllarca restoran ve motel olarak kullanılan alanda beton kalıntılarını temizleyen ekipler, 167 kamyon molozun bertaraf edildiği bu alana 87 kamyon özel bahçe toprağı sererek peyzaj alanı oluşturdu. Sahil, kesintisiz yürüyüş yolu oluşturularak halkın kullanımına açıldı. Yürüyüş yolu boyunca tehlike arz eden kısımlara ahşap korkuluk imalatı yapılacak olan Çamlık'ta araç yolu eski Ünye kesme taşı ile kaplandı. Çamlık içerisine yayılan 15 adet betonarme oturma grubu kaldırılarak yerine doğaya uygun 25 adet ahşap piknik masaları yerleştirildi. Çamlık'ın araç girişi kapatılarak, ses ve görüntü kirliliği engellendiği gibi çocuklar için güvenli bir ortam oluşturuldu.

Toprak besleme çalışmasının gerektiği Çamlık'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuruyan ağaçları bölgeden uzaklaştırırken yerine yeni fidan dikimleri yapacak.

Doğayla uyumlu kır kahvesi

Ünye Çamlık İstişare Toplantısı sonucu alınan karar doğrultusunda Çamlık içerisine doğaya uyumlu bir kır kahvesi oluşturacak olan Büyükşehir Belediyesi, yapının imalatına da kısa süre içerisinde başlayacak. Kır kahvesi Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORTUR A.Ş. tarafından yapılacak ve işletilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlık için korunaklı imar planı da oluşturdu. Ağustos ayı meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen imar planı sayesinde, imara açık olan Çamlık alanında, yapılaşmanın önü kesilecek ve yapılacak kır kahvesi dışında herhangi bir yapının inşasına izin verilmeyecek. Böylece fiziki koruma önlemleri alınan Çamlık, hukuki olarak da güvenceye alınacak.