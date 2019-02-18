Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet aldık”

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor'da Ankara Adliyespor maçının galibiyet sevinci yaşanıyor.

Takımın yeni Teknik Direktörü İsmail Cem Canbaz, iyi futbol oynayarak 3 puan kazandıklarını ve çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Canbaz, “İlk maçıma çıktım kendi saha ve seyircimiz önünde gerçekten çok memnun kaldım taraftarlarımızdan ve ortamdan. Bütün Fatsa Belediyespor taraftarları takımı sahiplendi ve bizler de güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçlarda da bu destekle elimizden gelen gayreti göstererek takımızı sıralamada daha üst sıralara çıkaracağımızdan herkes emin olsun. Maça iyi başladık ve ilk yarıyı da 2-0 üstünlükle kapattık. Güzel futbolumuzu skora da yansıttık. İkinci yarı başladı ve 49.dakikada gol yedik. Sonra skoru korumaya yönelik oyunumuzu devam ettirdik. Skoru koruduk ve 3 puanı alan taraf biz olduk. Bundan sonrada bu çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz” dedi.

Fatsa Belediyespor 24 Şubat 2019 Pazar günü Muğlaspor ile deplasmanda karşılaşacak.