Çapraz gıda denetiminde 62 işletmeye ceza

Gıda ve yem işletmelerine yönelik sadece ekim ayında bin 252 adet denetim gerçekleştirildi. 2019 yılında ise toplam 9 bin 254 adet denetim yapılırken 467 adet numune alındı. Bunların sonucunda gerek analiz sonuçlarına göre, gerekse denetimde tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle 62 işletmeye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1 işletme hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.