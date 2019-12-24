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Çatalpınar'da orman yangını

Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde şiddetli rüzgarlardan dolayı çıkan orman yangını devam ediyor.

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde şiddetli rüzgarlardan dolayı çıkan orman yangını devam ediyor.


Bölgenin farklı yerlerinde oluşan orman yangınları çevrede yaşayan vatandaşları tedirgin ederken itfaiye ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler olay yerinde yangınlara müdahale ediyor. Çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve vatandaşlar için herhangi bir olumsuzluk durumunda sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.


Bölgenin birçok yerinde yangınların çıktığını söyleyen çevre sakinlerinden Arif Bulu, “Sabaha kadar buradaki nöbetimiz devam esecek. Yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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