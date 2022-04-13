İhlas Haber Ajansı

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Çatı katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ordu’nun Kumru ilçesinde bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir binanın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Marangoz'a 5 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatıdaki bacadan çıktığı düşünülen yangın sonucu binanın çatı katında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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