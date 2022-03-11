Çaybaşı yolu kara teslim

Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede kar yağışının etkili olması nedeniyle Karayolları ekipleri sahada çalışma yaparken kar küreme aracının arıza yapması sonucu yol açma çalışmaları durdu, araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil kesimden Çaybaşı istikametine gitmek isteyen araçlar, Ünye Aydıntepe Mahallesi mevkisinde kar engeline takıldı. İki saat kadar araçlarıyla birlikte mahsur kalan sürücüler Çaybaşı İlçe Belediyesinden gelecek olan iş makinasını bekliyor.

Araç sürücüleri yolda mahsur kalırken, Çaybaşı Belediyesine ait yol çalışma ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi bekleniyor.