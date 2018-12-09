Cemal Enginyurt: "20 ilçenin 12'si bizim"

” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Ünye'de düzenlenen kahvaltı programında MHP Ünye Belediye Başkan Aday Adaylarıyla bir araya geldi. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz ile 7 aday adayı tanıtan Cemal Enginyurt, "31 Mart Yerel Seçimlerinde 10 gün içerisinde adayımızı açıklayacağız ve diğer arkadaşlarımızda MHP olarak yanında bulunacaktır. Ünye'nin belediyesini alacak hizmeti MHP halkına sunacaktır" dedi.

Enginyurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Üç buçuk yıl Başbakan Yardımcılığı ve Kültür Bakanlığı yapmış Numan Kurtulmuş Ünye'ye tek bir çivi bile çaktığını görmedim. Ünye Organize Sanayi Bölgesi yapılmadı, 5 tane mega projesi sözü verip de bir tanesini bile başlatmadı. Ünye Kültür Sarayı'nın ihalesi yapıldı, kazma vuruldu, ileriye gitmiyor. Fındığın parası ödenmedi diye bu ülkede Bakan Yardımcılığı yapmış şuanda AK Parti'de ikinci adam olan Genel Başkan Vekili olan Numan Kurtulmuş'a ‘Ordulunun hakkını, Ordu'nun hakkını niye savunmuyorsun?' diye sormayacak mıyım?"

31 Mart Yerel Seçimleri için MHP olarak 12 ilçeye talip olduğunu söyleyen Enginyurt, "Bir milletvekili çıkmış diyor ki: ‘20'de 20 yapacağız.' 24 Haziran seçimlerinde bizler ilçe ilçe gezerek gönüllere işledik. Birileri de sadece oturdukları yerden vekil oldu. Soruyoruz siz 20'de 20 yapmayı düşünüyorsunuz da daha düne kadar 6'da 6 vekil çıkaracağını söylüyordu. Peki, bugün baktığımızda üç vekil anca çıkarabildiler. Siz bu kadar başarısızlıktan sonra bizlerde MHP olarak 12 ilçeyi alalımda, bırakın biraz hizmeti bizlerden görsünler. Her gittiğimiz ziyaretlerimizde sıkmadık el bırakmadığımız 24 Haziran seçimlerinde, bu günde aynı kararlılıkla ve aynı mücadele içinde ziyaretlerimize devam edeceğiz. MHP bugün Ordu gibi bir şehirde en az 12 ilçenin belediyesini alacak, parti olarak ve teşkilatlarımız olarak hep birlikte kazanacağız" şekilde konuştu.