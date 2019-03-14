Cemiyet başkanına 2 yıl hapis

Ordu'nun Ünye ilçesinde Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve yerel bir medyanın sahibi İbrahim Coşkun, yazdığı bir haberden dolayı 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve yerel bir medyanın sahibi İbrahim Coşkun, eski AK Parti İlçe Başkanı Arif Ergün hakkında yaptığı bir haberden dolayı mahkemeye verildi. 2 yıl devam eden yargı sürecinin ardından gazeteciler İbrahim Coşkun ve Barbaros Doğan'a ikişer yıl ceza verilirken, haberi yapan diğer gazeteciler ise beraat etti. Gazeteci Barbaros Doğan'ın cezası ertelenirken, Cemiyet Başkanı İbrahim Coşkun'un cezası ise kesinleşti.

Olayla ilgili açıklama yapan İbrahim Coşkun, “Haber yapmanın bedeli olarak Türk Ceza Kanunu'nun 136/1 maddesi uyarınca 2 yıl hapse mahkum edildim” dedi.