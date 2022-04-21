Cenazeyi defin yeri anlaşmazlığında cenaze aracı kurşunlandı

Ordu'nun Kumru ilçesinde cenaze defin yeri konusunda anlaşamayan iki taraftan biri cenaze aracını kurşunladı.

İstanbul'da vefat eden Melek D.'nin cenazesi akşam saatlerinde Kumru Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada Melek D.'nin kardeşi Sait Z., ablasının Konaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedilmesini istedi. Fakat Melek D.'nin eşi olan eniştesi Hasbi D., eşinin Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığına defnedilmesinde ısrar etti. İki taraf arasında hastane önünde başlayan anlaşmazlık komşuların araya girmesiyle yatıştırıldı.

Sabah cenaze namazı için Erikçeli Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisine götürülmek için yola cenaze aracının önünü kesen S.Z., aracı kurşun yağmuruna tuttu. Cenaze aracında ön bölümde şoför dahil 3 kişi ise yara almadan kurtuldu. S.Z. Kumru Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alındı.

Olayın ardından Melek D'nin cenazesi Erikçeli Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.