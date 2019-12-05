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Ceren'in katil zanlısı adliyede

Ordu’da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi.


Önceki akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada kalbinden büyük bir bıçak darbesi alan balerin Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


İnfiale yol aç cinayetin zanlısı olarak Özgür Arduç gözaltına alındı. 12 suç kaydının bulunduğu belirlenen zanlı suçunu itiraf etti. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Özgür Arduç, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı.

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