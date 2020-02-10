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Ceren'in katili 3. kez hakim karşısında

Ordu’da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç, polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüsten yeniden hakim karşısına çıktı.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, polis memurlarını kasten öldürmeye teşebbüsten yeniden hakim karşısına çıktı.


Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve olaydan bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Özgür Arduç, o esnada Zeki Çelik ve Haydar Değerli isimli 2 görevli polis memurun da yaralamıştı. Hakkında, iki ayrı iddianame hazırlanan ve 23 Aralık tarihinde ilk kez çıktığı hakim karşısında akıl sağlığının araştırılmasını talep eden Özgür Arduç, 20 Ocak tarihinde ikinci kez çıktığı hakim karşısında, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.


Van'daki Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hapis yatan katil Özgür Arduç, yakalandığı esnada polis memurlarını bıçakla yaralayan ve hakkında “Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” suçundan her iki polis memuruna karşı işlediği eylem nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edilen Özgür Arduç, 3. kez hakim karşısına çıktı.

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