Ceren'in katilinin ilk ifadeleri

Ordu'da, 3 Aralık tarihinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i, doğum gününe 3 gün kala bıçaklayarak ölümüne neden olan Özgür Arduç, SEGBİS sistemi ile hakim karşısına çıktı. Katil alınan ilk ifadesinde, “Geçmişte iki kez tecavüze uğradım, insanlardan bu yüzden nefret ediyorum” dedi.

20 yaşındaki Ceren Özdemir'i doğum gününe 3 gün kala öldürdükten yakalanıp tutuklanan ve hızlı bir şekilde iddianamesi hazırlanan Özgür Arduç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye çıktı. Van'daki yüksek güvenlikli cezaevindeki özel hücrede tutulan Arduç'un, Ordu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk ifadesi alındı.

Saat 10.48 itibariyle ifadesi alınan katil Arduç, "Daha önce bir ilde tecavüze uğradım. Bunu kimseye söyleyemediğim için İstanbul'a gittim. Orada 3 kişi bana yatacak yerimin olmadığından yardım edeceklerini söyledi ve onlarda tecavüz etti. Sonrasında insanlara karşı kin ve nefret duydum. Bütün kötülükleri insanlardan intikam almak için yaptım. Tecavüz hariç bütün suçları işlemek istedim. Kedileri ve köpekleri trenin önüne atarak öldürdüm. 2005 yılında Dinçer Akçevre'yi sebepsiz yere bıçakladım ve öldürmek istedim. Hırsızlık yapıp başkalarının üzerine attım. İnsanlara kötülük yapmak için her şeyi düşündüm" ifadelerine yer verdi.

"Karşıma çıkan 6 yaşındaki çocuğu öldürmek istedim"

"19 seneden sonra açığa çıkınca karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim" diyen katil Arduç, "Benim akli dengem yerinde olsa 6 yaşındaki çocuğu öldürmek ister miyim? Olay günü çaldığım bıçakla karşıma ilk çıkanı öldürmek istedim. Ceren'i ben seçmedim, tanımıyorum. Ondan önce başkasını takip ettim, öldüremedim. Sahilde de birisini öldürmek istedim. Sonra Fidangör Caddesi'nde Ceren'i gördüm, takip ettim ve evinin girişinde 'Metin' diye birisini soracağım esnada öldürdüm" dedi.

"Kendime laf geçiremiyorum"

Arduç, "Benim akli dengem yerinde değil. Kendime laf geçiremiyorum. Ceren ansızın karşıma çıktı. Takip ettim, Ceren zile bastı, o benden önce girdi. Arkasından girip, 2 defa bıçakladım. Sonra sahil tarafına doğru kaçtım. 1 gün sonra çorba içmek istedim, iş yerindeki bana patronun olmadığını söyledi. O sırada farklı birisi gelerek çorbacıya beni sordu ve takip edip yakalattı. Halk bana saldırdığı için polis üstümü aramadı. Polisin boğazına bıçak sapladım. 2 polisi de öldürmek istedim" ifadelerine yer verdi.

"Öldürme arzusu benim elimde değil"

Katil Özgür Arduç, çift kişiliğe sahip olduğunu ve bunun nedeninin de insanlara karşı olan kıskançlıktan geldiğini belirterek, "Öldürme arzusu benim elimde değil. Pişman değilim ama vicdanım sızlıyor. Kendimi öldürmemek için gece yatarken bıçağı saklıyordum. Ben, 'Allah'tan ve Peygamber'den korkmuyorum' ifadesini kullandım. Akli dengem yerinde olsa bunu demem. Açığa çıkmak için görüştüğüm psikologa kaçacağımı söyledi. Sırf açığa çıkabilmek için her şeye sabrettim" diye konuştu.

"Bırakırsanız yine yine suç işleyeceğim"

Özgür Arduç, alınan ifadesinde kendisinin dışarı çıkmak istemediğini ancak tedavi olmak istediğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Beni tedavi ettirin. Bırakırsanız yine yine suç işleyeceğim. O yüzden tedavi ettirin."

"Sanığın aklı dengesi yerinde, en ağır cezayı almasını istiyorum"

Baba Yılmaz Özdemir de mahkemede verdiği ifadede, "Sanığın aklı dengesi yerinde olduğu belli. En ağır cezayı almasını istiyorum" ifadelerini kullanırken anne Güfer Özdemir ise "Benim kızımdı, şimdi tüm Türkiye'nin kızı oldu. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

"Son sözü 'Bıçaklandım abla' "

Abla Gizem Özdemir, kardeşi Ceren'in son sözünün "Abla bıçaklandım" şeklinde olduğunu belirterek, "Anahtarı attım, sanığı gördüm, tedirgindi etrafına bakıyordu. Ben de tedirgin olup aşağı inmek isterken Ceren'in çığlığını duydum. Duvara yaslanmış kanlar içindeydi. Son sözü 'Bıçaklandım abla' dedi" şeklinde ifade verdi.

Ceren Özdemir'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir, çok sayıda avukat ve yakınlarının katıldığı mahkeme sürüyor.