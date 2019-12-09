Ceren'in katilinin ‘zıpkın' çalma çabaları kamerada

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak ölümüne neden olay katil Özgür Arduç'un, ifadesinde de itiraf ettiği ‘zıpkın' çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, olaydan yaklaşık 3 saat önce bir av bayine girerek, zıpkın almak istediğini söylediği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan ve doğum gününe 3 gün kala evinin önünde Özgür Arduç isimli katil tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katilinin, olay günü bir av bayine girerek zıpkın araştırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir av bayine giren katil Arduç'un, iş yeri sahibine ‘farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum' dediği öğrenildi. Katilin, av bayiinde kaydedilen görüntülerde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti.

İfadesinde itiraf etmişti

Olayın gerçekleştiği 3 Aralık tarihinde kaydedilen güvenlik kamerası kayıtlarında katil zanlısı Özgür Arduç'un Altınordu ilçesinde bulunan bir av bayine girerek zıpkın istediği yer alıyor. Katil zanlısı Özgür Arduç ifadesinde, bir av bayisine girerek zıpkın çalmaya çalıştığını ancak eylemi gerçekleştirmediğini, silah çalabilse çok sayıda kişiyi öldürmeyi planladığını ve bilmediği bir yerden çaldığı bıçakla Ceren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

"Normal müşteri gibi girdi"

Av bayi sahibi Rafet Yeşilyurt, “Normal müşteri gibi kapıdan girdi. ‘Ben zıpkın almak istiyorum ama şimdi almayacağım daha sonra alacağım. Farklı bir ile gideceğim için dönüşte alacağım' dedi. Ben de kendisine şimdi almayacaksa bizi uğraştırmaması gerektiğini söyledim. Yine de bakmak istediğini söyledi. Biz de kendisine zıpkını gösterdik, gayet normal herhangi bir tavrı da yoktu. Katil olacağını tahmin edemezsin, normal müşteri gibi geldi. O zaman zaten herhangi bir olay olmamıştı, şüphelenmedim. Buraya geldiğinde saat 16 sıralarıydı. Cinayetten yaklaşık 3 saat önce buradaydı” dedi.

“En azından suçlunun fotoğrafı olsa tanırdık”

“En azından bir resmi olsa veya kaçak olduğunu bilsek şüphelenirdik” diyen Yeşilyurt, “Daha sonra televizyondan ve gazetelerde resmini görünce anladık. O zamana kadar anlamamıştık. Gencecik kıza üzüldük” ifadelerine yer verdi.