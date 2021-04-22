Çerkezler tepesi turizme kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Fatsa Belediyesi ile birlikte gerçekleştirecek olan Çerkezler Tepesi Projesi, Karadeniz'e örnek olacak çalışmalarla ilçenin turizmine kazandırılacak.

Karadeniz'e örnek bir turizm projesi olan Çerkezler Tepesi A tipi mesire alanına yapılacak olan fındık kule, fındığın ve Fatsa'nın simgesi olacak. Denizi ve şehri kuşbakışı gören önemli turizm destinasyonları içerisinde yer alan Çerkezler Tepesi Projesi'nde betonlaşmaya izin verilmeyerek, doğaya uygun doğal taşlar ve ahşap malzemeler kullanılacak. Proje içerisinde yeşil alanlar, şifa ormanı ve endemik bitki türleri, orman okulu, piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir terasları, açık ve kapalı oturma alanları, restoran, semaver alanı, açık sergi alanı, çocuk oyun alanları, günübirlik spor alanları, etkinlikler için hizmet ünitesi, gölet, kır kahvesi, fotoğraf platosu, resim ve sanatsal faaliyet alanları, amfi tiyatro, mini film platosu, orman içerisinde okuma salonu, kitap kafe, bisiklet ve yürüyüş yolları ile bungalov evler yer alacak.

“Karadeniz'e örnek bir çalışma”

Çerkezler Tepesi'ni Karadeniz'e örnek olacak çalışmalarla turizme kazandıracaklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, projenin yapımına 2022 yılı başında başlanacağını kaydetti. Fatsa turizmi ile ilgili somut adımlar attıklarını ifade eden Başkan Kibar, “Tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkaracağımız Fatsa'mızın turizmi ile attığımız önemli adımlardan birisi de ilçemizin değerine değer katacak, kentimizin turizmini şekillendirecek Çerkezler Tepesi, projemizdir. Daha önce 39 dönümlük mesire alanı olarak kullanıma sunulan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli 60 dönümlük arazi ile birleştirerek 99 dönüme çıkarmayı başarmıştık. Geçtiğimiz aylarda imzaladığımız saha teslim tutanağı ile şehrimizde, tüm Karadeniz'e örnek olacak bir projenin başlangıcını yapmış olduk. A tipi mesire alanı statüsüne sahip Çerkezler Tepesi, Fatsa turizmine can suyu olacak çok önemli bir projedir. Mesire alanı içerisinde planlanan ve Karadeniz'de ilk ve tek olacak fındık kulesinin yanı sıra gezinti alanları, seyir terasları, piknik alanları, kafeteryalar, konaklama alanları ve sosyal donatılar ile keyifli zaman geçirilecek bir merkezi hayata geçireceğiz. Gayemiz, Fatsa'yı turizmde bölgenin marka şehri yapmak” dedi.