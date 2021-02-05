Çerkezler Tepesi turizme kazandırılıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Çerkezler Tepesi'nin turizme kazandırılması için belediyeye tahsisi yapıldı.

Dolunay Mahallesi'nde Çerkezler Tepesi olarak bilinen 99 dönümlük arazinin kullanımı gerçekleştirilen imza töreni ile 29 yıllığına Fatsa Belediyesi'ne tahsis edildi. Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen'in saha teslim tutanağına attıkları imza ile Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait Çerkezler Tepesi'ndeki 99 dönümlük arazi 29 yıllığına Fatsa Belediyesi'ne tahsisi gerçekleşti.

Çerkezler Tepesi için somut adımlar atıldı

Karadeniz'e örnek olacak bir turizm projesinin startını verdiklerini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Bugün, uzun uğraş, gayret ve emeklerin karşılığını aldığımız bir gündür. Denizi ve şehri kuşbakışı gören önemli turizm destinasyonları içerisinde yer alan Çerkezler Tepesi ile alakalı saha teslim tutanağıyla imza altına aldığımız tüm Karadeniz'e örnek olacak bir projenin startını vermiş oluyoruz” dedi.

Fatsa, turizmde marka şehir olma yolunda adım adım ilerliyor

Şehrin turizm zincirinin önemli halkalarından birisi olacak Çerkezler Tepesi'ni Karadeniz'e örnek olacak rekreasyonel çalışmalarla turizme kazandıracaklarını ifade eden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa'mız, eşsiz güzelliklerinin öne çıkarılmasıyla Türkiye'nin yıldızı parlayan ilçeler sıralamasında yerini alacak imkana sahiptir. Bu manada bizler, tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkaracağımız Fatsa'mızla ilgili turizm alanında somut adımlar atıyoruz. Bugün attığımız önemli adımlardan birisi de, Fatsa'mızın değerine değer katacak, kentimizin turizmini şekillendirecek Çerkezler Tepesi, projemizdir. Daha önce 39 dönümlük mesire alanı olarak kullanıma sunulan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsisli 60 dönümlük arazi ile birleştirerek 99 dönüme çıkarmayı başarmıştık. Bugün imzaladığımız saha teslim tutanağı ile şehrimizde, tüm Karadeniz'e örnek olacak bir projenin startını vermiş olduk. A tipi mesire alanı statüsüne sahip Çerkezler Tepesi, Fatsa turizmine can suyu olacak çok önemli bir projedir. Mesire alanı içerisinde planlanan ve Karadeniz'de ilk ve tek olacak fındık kulesinin yanı sıra gezinti alanları, seyir terasları, piknik alanları, kafeteryalar, konaklama alanları ve sosyal donatılar ile keyifli zaman geçirilecek bir merkezi hayata geçireceğiz. Biz, enerjimizi Fatsa'mız için harcıyoruz. Enerjimiz, şehrimiz için önümüze koyduğumuz hedeflerin heyecanından geliyor. Fatsa'mızın yarınları için planladığımız vizyoner hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Fatsa'mızın bizlere sunduğu güzellikleri ortaya çıkarıyoruz. Şehrimizin turizmine değer katacak olan Çerkezler Tepesi, Yalıköy, Bolaman, Gaga Gölü, Ilıca Kaplıcası, Çerkezler Tepesi ve Cıngırt Mağarası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapacak olduğumuz 100 dönümlük Millet Bahçesi ile birlikte şehrimizin vizyonuna vizyon katarak Fatsa'mızı Karadeniz'de marka bir şehir yapacağız” diye konuştu.