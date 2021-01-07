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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ordu'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Ordu’da Vali Tuncay Sonel’i ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere geldiği Ordu'da Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.


Bakan Kurum, bir dizi programa katılmak üzere Ankara'dan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geldi. Programı kapsamında ilk olarak Ordu Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kurum, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vali yardımcıları ve ilçe belediye başkanları tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum, sonrasında ise İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

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