Çevreci gençlerden örnek davranış

Ordu'nun Fatsa ilçesi Anadolu Lisesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler öğretmenleri ile birlikte Dünya Temizlik haftası etkinliği kapsamında kumsal alanda temizlik çalışması yaptı.

Ordu'da, eldivenlerini giyip, çöp torbalarını açarak temizliğe başlayan gençlere, çevrede bulunan vatandaşlar da duyarsız kalmayarak onlara yardım etti. Etraftaki çöpleri titiz bir şekilde toplayan öğrenciler, kumsalı da bütün yabancı maddelerden kurtarmak için tırmıkla temizledi. Topladıkları çöpleri poşetleyen öğrenciler bir yere yığdıktan sonra belediyeyi arayarak çöplerin alınmasını söylediler.

Çevrenin temizlenmesine öncülük eden ve sosyal kişiliği ile tanınan Öğretmen Turgay Yıldırım, "Çevreyi korumak her şeyden önce bireysel bir sorumluluktur. Şüphesiz buraların en büyük koruyucuları halkımızdır, orada yaşayanlardır. Temiz bir çevre, geleceğimizin garantisidir. Çevre, bir kurum ya da kuruluşun değil, bütün insanlığın sorumlu olduğu yaşam alanıdır. Bilinçsizce etrafa attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Bu düşüncelerle daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre diliyoruz. Çevremizi nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmalıyız" dedi.

Çöp toplayarak örnek tavır sergileyen gençleri orada bulunan vatandaşlar tebrik etti.