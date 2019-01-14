Cezaevine götürülürken araçtan atlayıp kaçan mahkumu polis vurdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkarıldığı adliyede tutuklanan şahıs, cezaevine götürülürken ışıklarda duran polis aracından atlayıp kaçtı. "Dur" ihtarına uymayan mahkum, polis tarafından başından vuruldu.

Olay, 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir suçtan dolayı Ünye Adliyesine çıkarılan Muhammet Güneş, mahkemece tutuklandı. Polis tarafından Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine götürülen şahıs, Ünye Devlet Hastanesi önünde ışıklarda duran polis aracından atlayarak kaçmaya çalıştı. Polisin “dur” ihtarına uymayan mahkum, polis tarafından vuruldu. Başından ağır yaralanan şahıs, Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.