Charles Chaplin OBBKT perdesinde

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sinemayı sinema yapan isimlerden biri olan Charles Chaplin'in “Yumurcak” filmini Ordulu sinemaseverlerle buluşturuyor. 1921 yılı yapımı olan bu tarihi filmin gösterimi 16 Mart Çarşamba saat 19.00'da Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda (OBBKT) yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Konserlerden söyleşilere, tiyatrolardan film gösterimlerine birçok kültür sanat etkinliğiyle Ordululara dolu dolu günler yaşatan Büyükşehir Belediyesi, dünya sinemasının önemli filmlerini Orduluların beğenisine sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda yönetmenliğini ve senaristliğini dünya sinemasının en önemli isimlerinden Charles Chaplin'in yaptığı, başrollerinde yine Charles Chaplin'in yanı sıra Jackie Coogan ve Edna Purviance'nin oynadığı 1921 yılı yapımı “Yumurcak” filmini izleyiciler ile buluşturacak. Kimsesiz bir çocukla onu sahiplenen bir adamın hikâyesinin anlatıldığı film, mizahla örtülü bir dram olsa da gülen gözlü Chaplin'in izleyenine neşe ve umut aşıladığı bir film olarak tarihe geçti.

16 Mart Çarşamba günü OBBKT'de gösterime girecek olan film saat 19.00'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.