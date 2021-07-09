Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti, Ordu'da iş adamları, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri ile buluştu.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda “Türkiye Nereye Gidiyor” başlıklı bir sunum ile değerlendirmelerde bulunan CHP Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik hamlelere ara verdiğini söyledi. Öztrak, “Türkiye, 2007'den sonra ekonomide reform hamlesine ciddi bir ara verdi. 2013'ten sonra Türkiye'de rejim değişikliği düğmesine basıldı. 2018'e gelindiğinde ise Türkiye, dünyanın pek çok ülkesinde bile görülmeyen garip bir başkanlık sistemine geçti. Bir tek adamın vesayeti altına giren rejime geçildi. 2020 yılında da pandemi kötü yönetildi. Dünyada bütçesinden bu pandemi sürecinde en az destek veren ikinci ülkeyiz. En fazla kredi veren ülke biziz. Bugün bunun yanlışlığı giderek ortaya çıkmaya başladı. Türkiye uzunca bir süredir büyüyemiyor” dedi.

Dış yatırımcıların Türkiye'yi güvenli olmadığı için tercih etmediğini belirten Öztrak, “Şu andaki yönetime kimse güvenmiyor, yatırımcı güvenmiyor. Şu anda yatırımcılar Türkiye'de kendilerini güvenli hissetmiyorlar, o sebeple yatırım yapılmıyor. Ne yapmamız lazım; küresel arenada yarışabilecek yapısal bir değişim yapılması lazım. Bunun için üç tane yeniye ihtiyacımız var; yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Bunun için hukuk devleti ve demokrasi, üreten Türkiye, güçlü sosyal devlet, sürdürülebilirlik gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ekonomi masası ile Türkiye'nin ekonomik sorunlarını yerinde ve sahada tespit ettiklerini ve çözüm önerilerini ortaya koyduklarını söyledi. Torun, “Bu güçlü kadro ile en kısa sürede iktidara geldiğimizde Türkiye'nin çözülemez gibi görünen sorunlarının nasıl çözüleceğini ispat edeceğiz. Bu kadro Türkiye'yi analiz ederek, sorunları yerinde, sahada görerek çözümler üretecekler. İçinde bulunduğumuz olumsuzluklardan kurtulmak mümkün. Bu ülkenin kaynağını nereye aktarıyorlar. Sorun bu ülkenin kaynağını nereye aktardığınızla ilgilidir. Yoksa bu ülke kaynak üretiyor. Bu kaynaklar gereksiz yerlere aktarılıyorsa maalesef vatandaşa kaynak kalmamış oluyor” şeklinde konuştu.

Toplantıya Ekonomi Masası Başkanı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekonomi Masası Koordinatörü Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Giresun Milletvekili Necati Tığlı ile CHP Ekonomi Masası Üyesi Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Turan Aydoğan, Bedri Serter, İlhami Özcan Aygun, Orhan Sarıbal, Aykut Erdoğdu, önceki dönem CHP milletvekili ve Ekonomi Masası Sekreteri Aşkın Türeli, CHP Ordu İl Başkanı Atila Şahin katıldı.