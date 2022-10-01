CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı Ordu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi

CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, Ordu'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Boztepe'de bir otelde düzenlenen toplantının ardından belediye başkanları Altınordu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretinde belediye başkanları kendileri için belirlenen caddelerde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi, kendileri ile fotoğraf çekinmek isteyen vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kendileri için belirlenen noktalarda vatandaşlar ile bir araya geldi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.