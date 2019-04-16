CHP'li adaydan AK Parti'li Başkan Tören'e tebrik

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halka Partisi'nden (CHP) Altınordu Belediye Başkan Adayı olan Birol Yılmaz, beraberinde Meclis Üyeleri ile birlikte Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, nazik ziyaretlerinden dolayı Birol Yılmaz'a ve CHP Altınordu Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. 31 Mart seçimleri öncesi demokratik propaganda süreci yaşandığını ifade eden Başkan Tören, “Son derece demokratik bir olgunluk içerisinde, centilmence, şehrimizi geleceğe taşımak adına siyasi örnek teşkil edecek bir kampanya sürecini geride bıraktık. Milletimizin tercihi doğrultusunda kısmet oldu ve halkımız bu dönem için bizleri tercih etti. Şehrimizin yetiştirdiği, alanında temayüz etmiş bir insan olarak Sayın Birol Yılmaz'a, ailesine ve temsil ettiği siyasi misyona, şehrimize ve insanımıza bu bilgi birikiminizi, iyi niyet ikrarınız doğrultusunda yapıcı muhalefet görevinizden istifade etmek istiyorum. Seçim kampanyası süresi içerisinde ikinci kuşak siyasetten, kalkınmada Ordu modelinden, insana hizmet ve hürmet eden bir şehirden bahsettik. Birbirimizden ayrıştığımız alanlar yoktu. Sizin sözlerinizi de şahsen biz kendimize emanet kabul ediyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede insanımıza hizmet etmeyi, bu görev aracılığı ile sorumluluk addediyoruz” dedi.

CHP Altınordu Belediye Başkan Adayı olan Birol Yılmaz ise konuşmasında üzerilerine düşen sorumluluk olması durumunda bir arada olacaklarını vurguladı. Meclis üyelerinin Altınordu'yu ileriye götürmek için yapıcı muhalefet anlayışı içerisinde olacağını aktaran Yılmaz, “Vatandaşlarımız sizleri makama layık gördü. Biz de bu duruma saygı göstereceğiz ve sizlerin almış olduğunuz yükü hafifletme noktasında üzerimize düşen bir sorumluluk var ise her zaman yanınızda olacağım. Aynı zamanda ekip arkadaşlarım ve meclis üyelerimiz yapıcı muhalefet anlayışı ile Altınordumuzu ileriye götürmek ve kalkındırmak için her zaman yanınızda olacaklar. Bu vesile ile görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Zor ve meşakkatli bir görev; Allah yolunuzu açık etsin. İnşallah Altınordu ilçemiz, sayenizde daha da ileriye daha da güzel günlere, takipçisi olacağımız taahhütleriniz çerçevesinde gidecektir” diye konuştu.