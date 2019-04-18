Çiftçilerin ilkbahar mesaisi

Ordu'da havaların ısınmaya başlamasıyla beraber çiftçilerin tarla ve bahçe sezonu açıldı.

Kabadüz ilçesinde ilkbaharın gelişiyle beraber vatandaşların tarla ve bahçe mesaisi başladı. İlçede tarlaları ekime hazırlayan ve fındık bahçelerinde budama yapan vatandaşların ilkbahar mesaisi keyifli ve yorucu geçiyor.

Karakiraz Mahallesi sakinlerinden Kadir Turan, baharın gelişiyle beraber iş yoğunluğunun arttığını ifade etti. İlkbaharla birlikte işlerin arttığını dile getiren Turan, “Havaların ısınmaya başlamasıyla beraber bir yerden tarlaları kazıyor, diğer taraftan fındık bahçelerinde gübreleme ve temizleme işlerini yapıyoruz. Kış mevsiminde çok az olan işlerimiz, baharla katlanıyor. İşlerimiz yorucu olsa da bizler keyifle çalışıyoruz” dedi.