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Çifte kumruları kimse rahatsız etmiyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde çiftler halinde yaşayan iki kumru kaymakamlık binasının 3.

Ordu'nun Ünye ilçesinde çiftler halinde yaşayan iki kumru kaymakamlık binasının 3. katına yuva yaptı.


Ünye'de Hükümet Konağı'nın 3. katı olan müftülük salonunda ilan panosu ve aynı salonda boş bir kutu üzerine yuvalanan iki kumruyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kumruların beraber aynı yere konmasını gören daire çalışanları ve vatandaşlar onları rahatsız etmemek için elinden geleni yaparken, kumruların yuvalanmasını ise, ”Kumrular müftülüğe sığındı. Artık onlara bir şey olmaz” diyerek söylemeden geçemediler.

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