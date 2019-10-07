Çilek yüz güldürdü

Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındığa ek gelir olarak kurulan seralarda yetişen çilekler üreticileri sevindirdi.

Çok sayıda üreticiye ek gelir olan çilek üretiminde kalite de çok iyi olunca pazarı da kendiliğinde bölgede oluştu.

Fındığa ek gelir olarak çilek üretimine başladığını söyleyen Rıdvan Atlı, “İlk olarak açık alanlarda çilek ürettik. Sonrasında toprağın verimli olduğunu görünce küçük çapta sera kurdum ve sonrasında büyük sera ile üretimi geliştirdim. Bölgemizin havası ve toprağı çilek üretimine elverişli. Doğru bakımını yaptığımızda gerçekten üretim çok güzel oluyor. Çilek için bir pazar arayışında da bulunmuyoruz. Lokanta ve manavlar bizleri burada buluyor ve onlara satıyoruz. Tamamen organik ortamda yetiştiği için lezzeti ve kokusu da çok güzel” dedi.

Bölgede çilek üretimi yaparak ek geçim kaynaklarına bir yenisini daha eklediğini söyleyen Ayşe Ekiz ise, “Çilek üretimini ilk çok benimseyemedik fakat üründe pazar sorunu olmayınca daha özen göstererek üretimini yapmaya devam ettik. Hedefimiz üretim seralarımızı daha genişletmek ve belli bir ton da satış yapmak. Ailece çok önem veriyoruz ve yılda birkaç kere hasat vererek çilek tarlamızın bakımlarını dikkat ediyoruz” diye konuştu.