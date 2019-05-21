Çilekte bereketli sezon beklentisi

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki çilek üreticileri bereketli bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çilek tarlasını ziyaret ederek bol kazançlar dileklerinde bulundu. İlçenin Yukarı Kirazdere Mahallesi'ndeki çilek tarlasını ziyaret eden Belediye Başkanı Yener Kaya, tarla sahibiyle bir süre sohbet etti. Son yıllarda yayla çileğinin birçok kişiye ek gelir getirdiğini ifade eden Başkan Kaya, “Sahil kesimlerinde çilekler haftalar öncesinde toplanmaya başlanmasına rağmen, yaylamızdaki çilekler daha yeni çiçek açtı. Yayla havasıyla farklı bir aromaya sahip olan çilekler vatandaşlarımızdan yoğun ilgisini görüyor. İlçemizde birçok vatandaşımız çilek üreterek kendilerine ek gelir sağlıyor. Bizlerde elimizden geldiği kadarıyla çilek üretimi yapan çiftçilerimize destek oluyoruz” dedi.

Kaya, tüm üreticilere bol kazançlar dileklerinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Tarla sahibi Adem Acar ise bu yıl çileklerinin diğer yıllara kıyasla bol çiçek olduğunu söyledi. Hava koşullarının çilek için uygun gittiğini belirten Acar, “Bu yıl çilekten çok umutluyum. Çiçekleri çok güzel, bol çiçek var. Geçtiğimiz yıllarda insanlarımızın talebini karşılayamadığım için bul yıl çilek tarlamı büyütüyorum. İnşallah bol bereketli bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Ziyarette, Başkan Kaya'ya Belediye Meclis Üyesi Halil Başköy eşlik etti.