Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya'yı zorluyor

Sevinç, bir önceki sezon rakamları ile karşılaştırıldığında miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğini kaydetti.

Çin, fındığı sevdi

2019-20 sezonunun ilk iki ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının yüzde 153 oranında artış gösterdiğini belirten Sevinç, “Çin'e fındık ihracatı 4 bin 117 ton iç fındık seviyesine ulaştı. Diğer taraftan yıllık bazda ihracat verileri incelendiğinde 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 9 bin 55 ton iç fındık seviyesinde ihracat gerçekleştirildi” dedi.

Sevinç, “Bu bir rekordur. 2019 yılını rekor seviyede bir ihracatla kapanacağı kesinleşti. Yakın gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti'nin Almanya ve İtalya'nın arkasından 3. sıraya yerleşeceğinin emareleri görülüyor. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ülkemiz fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntılar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nezdinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle geliştirilmesi gerekir”