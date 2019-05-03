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Cıngırt Kayalıkları'ndan iple iniş yaptılar

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çeşitli doğa aktiviteleri yapan, Fatsa Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu, bir ilki gerçekleştirerek, Tarihi Cıngırt Tepesi ve Mağarası’nın bulunduğu bölgede iple iniş yaptılar.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çeşitli doğa aktiviteleri yapan, Fatsa Bisiklet ve Doğa Sporları Grubu, bir ilki gerçekleştirerek, Tarihi Cıngırt Tepesi ve Mağarası'nın bulunduğu bölgede iple iniş yaptılar.


Bu aktiviteyi ilk kez gerçekleştirdiklerini söyleyen Grubun Kurucusu ve Yöneticisi Yener Üstün yaptığı açıklamada, “Fatsa Cıngırt Kayalıkları'nda, belki de Fatsa'da bir ilki gerçekleştirdik. Fatsa'da dağcılığın doğa yürüyüşü türünü zaten yıllardır yapıyoruz. Bu ilk oldu Fatsa'da. Dağcılık eğitimi aldıktan sonra Fatsa'da iple iniş için hep uygun kaya arıyorduk, sonunda bulduk. Fatsa Bisiklet ve Doğa Sporları Grubumuzdan dağcılık eğitimi almış dostlarımızla Cıngırt kaya koridorunda iple inişimizi gerçekleştirdik. Bundan sonrada bu inişlerimizi gerçekleştireceğiz. Tarihi Cıngırt Tepesi ve Mağarası'nın tanıtımını bu şekilde de yapacağız" diye konuştu.

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