Çinli ICBC Turkey, Karadeniz'e yöneliyor

Çinli Industrial&Commercial Bank of China'nın (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey Yönetim Kurulu Xiangyang Gao, banka bünyesinde tek Türk Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'yu çok iyi yerlere taşıyacağını söyledi.

Dünyanın piyasa değeri açısından en büyük bankası olan ve tek başına 129 ülkenin bir yıllık toplam GSYH'sine karşılık gelen toplam varlığı bulunan (ICBC) Türkiye iştiraki ICBC Turkey Yönetim Kurulu Xiangyang Gao ve yönetim kurulu üyeleri Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti.

Başkan Güler: “ICBC ile verimli bir toplantı yaptık”

Heyetin Ordu'da çok verimli zaman geçirdiğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Dünyanın en büyük bankası ve aynı zamanda en büyük yatırımcısı olan ICBC'nin yönetim kurulu başkanı, genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleriyle çok kıymetli üst yöneticilerini ağırlıyoruz. Üç gündür buradalar. Ordu'da hem yönetim kurulu toplantısı hem de denetim kurulu toplantısı yapıldı. Aynı zamanda da Ordu'nun güzelliklerini birlikte gezip gördük. Ordu'nun yatırımlarını ve Türkiye ile ilgili konuları görüştük. Verimli ve güzel bir toplantı oldu. Teleferikle Boztepe'ye çıktık; Fatsa'yı, Perşembe'yi, Yason'u ziyaret ettik. Tüm misafirlerimize Ordu'yu şereflendirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

“Hilmi Güler, bu şehrin mimarı olacaktır”

Ordu'nun Başkan Güler ile çok iyi yerlere taşınacağına inandığını söyleyen ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao, Ordu ziyaret kapsamında ICBC'nin orta ve uzun vadede yatırım planlaması yapacakları Karadeniz Bölgesindeki faaliyet durumunu yerinde inceleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Gao, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile 4 yıldır çalıştıklarını, kabiliyet, donanım ve potansiyeli açısından çok iyi bir çalışma arkadaşı olduğunu ifade etti. Gao, “Hilmi Bey, ICBC Turkey bankamızın bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Bu anlamda çalıştığımız dört yıllık süreç içerisinde bankamızın gelişimine çok büyük katkıda bulundular. Buraya öncelikle hem iş arkadaşı hem dost hem de finansçı olarak söz konusu bölgenin sosyoekonomik yapısını daha iyi inceleyip daha iyi bir şekilde kavrayabilmek için geldik. Gelecekte oluşturduğumuz planlara göre de söz konusu bölge, ağırlıklı olarak geliştirmek istediğimiz bölgelerden bir tanesidir. Şuna da inanıyorum ki Sayın Başkanımız engin tecrübeleriyle ve geçmişte yapmış olduklarıyla da bu şehrin büyük mimarlarından bir tanesi olacaktır. Bu şehri çok daha iyi yerlere taşıyacağına gönülden inanıyorum. Sayın Başkanımızın daha önceki başarılı sürecine tanıklık etmiş biri olarak, buradaki başkanlık sürecinde de başarılarına yeni başarılar ekleyeceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Çinli firmalar Karadeniz'e yönlendireceğiz”

Gelecek üç yıllık süreç içinde Çin ve Türkiye ilişkileri daha fazla güçlenerek devam edeceğini belirten Xiangyang Gao , “Bu üç yıllık süreç içerisinde Çinlilerin Türkiye'de yapmış oldukları yatırımların iki kat artması bekleniyor. Çin'den yurt dışına seyahat eden turist sayısı büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Bu anlamda bir kişiyi dahi Karadeniz Bölge turuna katılmalarını ikna edersek bile bu bölge için çok büyük rakam demektir. Diğer taraftan ICBC Türkiye, şuan İstanbul'da kurulu bulunan Çinli İşadamları Derneğinin kurumsal anlamda başkanlığını yürütüyor. Bu anlamda söz konusu derneğimize üye olan firmaları bir heyet oluşturarak buraya bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Onlarda buradaki izlenimlerini muhakkak ana şirketlerine aktaracaklar ve onlarında Karadeniz Bölgesi'nde yatırım fırsatlarını değerlendirmelerini sağlayacağız. Burada olmaktan çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.