Çinliler fındığı sevdi

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, birkaç yıl öncesine kadar sadece 200 ton fındık ihraç edilen Çin'e ihracat miktarının her geçen gün arttığını söyledi.

1 Eylül'de başlayan 2018-2019 ihraç sezonunun geride kalan bölümünde 210 bin ton iç fındık ihracatı yapıldığını, karşılığında 1 milyar 224 milyon 151 bin dolar gelir sağlandığını açıklayan Sevinç, “210 bin ton ihracatın 160 bin tonu en önemli pazarımız konumunda bulunan AB ülkelerine gerçekleştirildi” dedi.

Edip Sevinç, Çin, ABD, Japonya ve Hindistan'a dikkat çekici bir ihracat artışı olduğuna da dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu dönemde Çin'e 5 bin 600, ABD'ne 5 bin 700, Japonya'ya 875 ve Hindistan'a da 395 ton iç fındık ihraç ettik. Özellikle tanıtım faaliyetlerine başlanılmadan önce 200 ton civarında ihracatımızın bulunduğu Çin'e yönelik fındık ihracatı önemli bir ivme kazandı ve ihracat artışı istikrarlı bir hale geldi. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdi. Artışın bu şekilde devam etmesi halinde sezon sonunda bu ülkeye yapacağımız ihracatın 8 bin ton civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Elde edilen bu başarıdan dolayı sektör adına son derece mutluyuz. Zaman sonuç almanın çok kolay olmadığı bu pazarda, yaptığımız sabırlı ve istikrarlı çalışmalarla bizi haklı çıkardı.”