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Çocuklar 40 gün sonra nefes aldı

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 40 gündür sokağa çıkamayan çocuklar, Ordu’da sahilin keyfini çıkardı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında 40 gündür sokağa çıkamayan çocuklar, Ordu'da sahilin keyfini çıkardı.


Alınan tedbirler kapsamında 40 gün önce sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş arasındaki çocuklar için bugün 11.00-15.00 saatleri arsında getirilen serbestlik, çocukların nefes almalarını sağladı. Güneşli havının tadını çıkartmak için sokaklara akın eden çocuklar, aileleri ile birlikte maskelerini takarak temiz havanın tadını çıkarttı. Özellikle sahillere ve deniz kenarlarına akın eden çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk kez ayaklarını suya soktu, bisiklet, paten ve akülü araçlar sahil turu attı, kumda oynayarak deniz ve güneşli havada doyasıya eğlendi.


Sokağa çıkma yasağının bir gün olsa da kaldırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, hayatın biran önce normale dönmesini temenni ettiklerini söylediler.

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