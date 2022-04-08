Çocuklar bu pistte trafik kurallarını eğlenerek öğrenecek

Ordu'nun Ünye Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan proje ile çocuklara trafik kuralları eğlenceli bir şekilde öğretilecek.

Ünye Belediye tarafından başlatılan çalışmalarda kentin geleceği olan çocuklara trafik bilincini küçük yaşta aşılamak amacı ile trafik eğitim pisti oluşturuldu. 5 bin metrekarelik alana kurulan pistte şehrin trafik açısından içerisinde bulunan hastane, okul gibi binaların yanı sıra yol, üst geçit, hemzemin geçit ve yaya geçitleri yer alacak. Çocuklar eğitimciler eşliğinde akülü araçlarla pisti kullanarak uygulamalı olarak eğitim alacak. Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri yanında yer alan pistin açılışı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından yapılacak.

Gençlere ve çocuklara daha yaşanabilir bir kent hazırlamak için çalıştıklarını ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Gençlerimize ve çocuklarımıza yapılan her doğru yatırımın geleceğimize yapıldığının farkında olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın trafik bilincini eğlenerek öğrenebilecekleri ‘Çocuk Trafik Eğitim Pisti'ni çok yakında hizmete açmış olacağız. Çocuklarımız okullarda aldıkları eğitimlerini bu pistimizde uygulamalı olarak daha kolay öğrenebilecekler ve kentimizin geleceği yavrularımız trafik bilinci ile yetişmiş olacak. Çalışmalarımız son aşamaya geldi, kısa süre sonra çocuklarımızla birlikte pistimizi hizmete açmış olacağız. Bu yaz çocuklarımız pisti kullanarak trafik kurallarını öğrenecekler” dedi.