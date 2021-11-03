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Çocuklar, Kızılay hakkında bilgilendirildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde ’Kızılay Haftası’ nedeniyle küçük çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Kızılay Haftası' nedeniyle küçük çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.


Türk Kızılay'ın 153. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Ünye ilçesinde 4-6 yaş grubu miniklere bilgilendirme ve eğitim amaçlı ziyaret yapıldı. Geleceğin minik Kızılaycılarına yapılan eğitici etkinlikte faaliyetler ve iyilik hareketleri paylaşıldı. Kızılay tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Türk Kızılay Ünye Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, Kızılay'ın tarihçesinden 7 temel ilkesinin miniklerle paylaşıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızı sıkmadan, eğlenceli oyunlarla, küçük hediyelerle Kızılay'ın tarihçesindeki 7 temel ilkesinden bahsettik. İnşallah onlar da bu ilkeleri anlamışlardır ve geleceğin iyilik yapan nesilleri olarak bu yolda devam etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

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