İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocukların bayram kutlamaları oluşturulan posterlerle sergilendi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Ordu’da bir ilkokulun duvarlarına öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamalarının fotoğraflarından oluşan posterler asıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Ordu'da bir ilkokulun duvarlarına öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamalarının fotoğraflarından oluşan posterler asıldı.


100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını tüm dünya çocuklarına armağan etmesi her yıl tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, bu yıl korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle çocuklar bayramlarını evlerinde geçirdi. Bu anlamlı yılın 100'üncü yılında öğrenciler, velileri ile birlikte kutlamalarını evlerinde yaparken, Ordu Altınordu İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri tarafından bir proje hayata geçirildi. Salgın nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin, evlerinde kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğrafları oluşturulan dev posterlerle okulun duvarlarına asıldı.


Ordu Altınordu İlkokulu Müdürü Güngör Uçar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları etkinlikleri oluşturdukları dev posterler ile sergilediklerini ifade ederek, “Elbette gönüllerimiz çocuklarımız da el ele tutuşarak, onların gözlerindeki mutluluğu hissederek bugünü yaşamak isterdik, fakat onların sağlığını her şeyden önce geldiği bilinciyle biz yine de onların kalplerindeki sevgiyi ve bu güzel bayramın neşesini yüreklerimizde hissediyoruz. Bize çeşitli yollarla kutlama fotoğraflarından oluşan büyük posterlerle okulumuzun duvarlarını süsledik. Çünkü bu okulun gerçek sahipleri bir şekilde bu bayramda yine burada olmalı diye düşündük” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.