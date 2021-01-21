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Çocukların duyarlılığı hayat kurtardı

Ordu’nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi’nde duyarlı çocuklar tarafından hareketsiz halde bulunan atmaca koruma altına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde duyarlı çocuklar tarafından hareketsiz halde bulunan atmaca koruma altına alındı.


Çınarlık Mahallesi'nde sokakta oynayan çocukların yaralı uçamayacak halde yaralı olduğu fark edilmesi üzerine veteriner hekimlerin ilk kontrolünde yaralı atmacanın soğuk ve aç kalmaya bağlı olarak halsiz düştüğü, kanatlarında herhangi bir sorun olmadığı, uçma yeteneğine sahip ve gayet sağlıklı olduğu tespit edildi. Atmacaya besin ve su takviyesi yapıldıktan sonra müşahede altına alındı. Bitkin düşen atmaca gerekli tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlanıp tamamen iyileştikten sonra tekrar doğaya salınacak.

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