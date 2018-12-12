Çocukların ‘mobil sinema' mutluluğu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen ‘Çocuklar İçin Gezen Sinema' Ordu Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Ordu'nun ilçelerinde öğrencilerle buluştu.

Sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklara sosyalleşme alanı açması ve kişiliklerini pozitif yönde geliştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, bir tır üzerinde kısa sürede oluşturulan mobil sinema, birçok ilçede çocukların yüzünü güldürdü.

Öğrencilerin gelişimi için bu tarz etkinliklerin son derece önemli olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde başlatılan projeye bizler de katkı sunarak, belki de şimdiye kadar sinemada hiç film izleme şansı olmayan çocuklarımızı hayatlarında ilk defa sinemayla buluşturduk. Mobil bir tırın içerisine oluşturulan oturma düzeniyle aynı anda toplam 101 kişinin film izleyebildiği ve gittiği ilçede günde 4 seans perde açan Gezen Sinema, ilimizde bin 500'e yakın izleyiciyle buluştu. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk bizleri oldukça memnun etti. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren çocuklar ve öğretmenler, “Çok mutlu olduk. Tırın içerisinde film izlemek bizleri çok heyecanlandırdı. Kırsaldaki öğrencilerin imkânları kısıtlı oluyor. Aralarında belki birkaç tanesi sinemaya gidebilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve projenin devamlılığını diliyoruz” şeklinde konuştular.

21 il 110 ilçede 625 gösterim

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğinde başlatılan ve yaklaşık 6 ayda tamamlanacak olan proje kapsamında, 21 il 110 ilçede 625 gösterim yapılması amaçlanıyor. Türkiye genelinde 6-17 yaş arasında 500 bin çocuğa ulaşması hedeflenen “Çocuklar İçin Gezen Sinema” kapsamında beş farklı film beyaz perdeye yansıyor.