Çocuklarla tekne orucu ve 23 Nisan etkinliği bir arada

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, şair ve yazar Senai Demirci'nin ‘Karavan'da Ramazan' programı adıyla çocuklara yönelik düzenlediği tekne orucu etkinliğine katıldı. Tekne orucu etkinliğinin olduğu yere Fatsa Belediyesi 23 Nisan kortej ekibi de gelince çok neşeli bir program gerçekleşti.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, program sırasında çocukların balonunu şişirdi. Çocuklar şair ve yazar Senai Demirci'nin komutu ile balonları patlattıktan sonra kendilerini sunulan yiyeceklerle oruçlarını açmış oldu. Başkan Kibar, programda yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını pandemi kurallarına uygun bir şekilde, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen organizasyonla gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Kibar, “Fatsa Belediyemizin de düzenlediği organizasyonla da bir araya gelince çok eğlenceli bir ortam ortaya çıktı. Çocuklarımızın tekne orucunun iftar saatine denk geldik. Burada Senai Demirci hocamızla birlikte çocuklarımızın iftarını gerçekleştirdik aynı zamanda biraz buruk da olsa unutulmaz bir 23 Nisan etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Bu imkanları bize sunduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ediyorum” diyerek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şair ve yazar Senai Demirci ise, “Çocuklarımızı oruç tutup ezanla iftar etme gibi bir zevkle tanıştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın öğlen ezanı ile birlikte iftarlarını açmalarını sağladık. 23 Nisan'da olunca bugün bayram üzerinde bayram oldu çocuklar gayet de güzel eğlendi” diye konuştu.