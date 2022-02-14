Çocukluktan kalan el becerisini ticarete dönüştürdü

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi Semanur Beşikçioğlu, çocukluk yıllarında geliştirdiği el becerileri sayesinde kendi işini kurdu.

İlçenin Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Semanur Beşikçioğlu, çocukluğunda öğrendiği el sanatları becerilerini evinin bir köşesinde geliştirerek ticarete çevirdi. Uzun yıllardır özel bir sektörde çalıştıktan sonra el becerilerine ağırlık vererek Türkiye'nin farklı şehirlerine sipariş gönderen Semanur Beşikçioğlu, kendisine sosyal medya üzerinden ulaşan ve yurt dışında yaşayan onlarca gurbetçilere özel el sanatları siparişleri yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

“Doğuştan el becerileri yeteneğimi ticarete dönüştürdüm”

Çocukluk yıllarından başladığı el sanatları çalışmalarını daha çok genişleterek ticarete dönüştürdüğünü söyleyen Semanur Beşikçioğlu, ”Çocukluk yıllarımda bebekler için ördüğüm örgüler vardı. İlk o zamanlarda başladım. Ve komşular tarafından el becerileri sanatlarım çok beğeni gördü. Tabii, yıllardır el sanatlarını hiçbir zaman bu yaşıma kadar bırakmadım. Zamanla el becerilerimi daha da genişletmek amacıyla el sanatları çeşitlerine yöneldim. Yaptığım ürünlerimin farkı ise tek bir parça ve kişiye özel olmasıdır. Bebek ürünlerinden, kapı süsüne kadar farklı ürün çeşitleri yapıyorum. Şu ana kadar hiçbir kurs almadım. El sanatlarım olan ürünlerimde ise kendi doğuştan yeteneğimin olduğunu düşünüyorum. Panç çalışması, Jüt ipten saksılar, şu an günümüzün modası olan kâğıt iplerden çantalar yaptım. Onun dışında çizgi film karakterlerini kuklalara dönüştürdüm ve çocukların banyo veya oyun arkadaşlar gibi çalışmalar yaptım” dedi.

“Sosyal medya üzerinden yurt içi yurt dışı satış yapıyorum”

Sosyal medya üzerinden ulaşan kişilerin istekleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı aldığı siparişlerle satış gerçekleştirdiğini ifade eden Semanur Beşikçioğlu, “Herkes tarafından yaptığım çalışmalarımla çok takdir edildim. Zaten öncelikle bu işin ticaretinden çok takdir edilmek daha çok hoşuma gitti. Geçtiğimiz yaz Ünye'mizin turizm adası olarak geçen bölgede sergi açtım. Orada açtığım sergide çok güzel beğeniler oldu. Ardından bu işi ticarete döktüm. Şu an hem maddi ve hem manevi güzel dönüşler alıyorum. Ürün çeşitlerim sınırsız. İnsanların isteği doğrultusunda ürün çıkarabiliyorum. Ürünlerimi sosyal medya üzerinden satıyorum. Yine ürün yaptıkça sattığım kişilerden başka görenler bana ulaşmaya başladı. Şimdiye kadar Ordu, Samsun, İstanbul gibi şehirlere satışlar yapıyorum. Sosyal medya üzerinden anlaşarak ürünlerimi daha farklı şehirlere ve yurt dışı satışlarına da başladım” diye konuştu.

Semanur Beşikçioğlu, 16 yıl özel sektörde çalıştığını, çalıştığı sırada bu işi hobi olarak yaptığını, işten çıktıktan sonra da bu işe yöneldiğini sözlerine ekledi.