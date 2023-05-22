Çöp alanı meyve bahçesi oluyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 40 yıl boyunca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2020 yılında üstü kapatılan deniz kenarındaki 60 dönümlük alan meyve bahçesi oluyor.

Ünye ilçesinin kanayan yarası haline gelen çöp alanı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ve çalışmaları sonucunda 2020 yılında çözüme kavuştu. Başkan Güler'in talimatıyla kapatılmasının ardından ortaya çıkan 60 dönümlük alanın meyve bahçesine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Başkan Güler'in özel önem verdiği bu çalışma ile alanda beyaz incirden deveci armuduna, hicaz narından narenciye çeşitlerine 35'e yakın farklı türde toplam 150 adet meyve fidanı dikimi yapılıyor.

Şu ana kadar dikimi yapılan 90 adet meyve fidanlarının yanı sıra alan içerisine ıhlamur, ılgın, iğde ve çalı türlerinde ağaçlar da toprakla buluşturuluyor. Ayrıca bu meyve bahçesi içerisinde 750 metre doğal yürüyüş yolu, pergola altı oturma alanları, aydınlatma ve sulama sistemleri yer alması planlanıyor.

Yeni bir mesire alanı

Ağaç dikme çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Güler, yılların sorununu çözüme kavuşturduğu alana meyve fidanları dikti. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Güler, 40 yıldır kanayan bir yarayı çözüme kavuşturmanın yanı sıra ilçeye yeni bir yaşam ve mesire alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çöpten meyve bahçesine dönüştürülen alanın Ordu ve komşu illerden de ziyaretçi ağırlayacağını vurgulayan Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Yaklaşık 40 yıldır deniz ile ırmak kenarına Ünye'nin çöpü dökülüyordu. Biz şimdi burayı bir meyve bahçesine ve yaşam merkezine çeviriyoruz. Yaptığımız rehabilitasyon ile hem alanda düzenlemeler yapıyoruz hem de Ünye için çok güzel bir mesire alanı inşa ediyoruz. Diktiğimiz meyve ağaçları ile artık çocuklarımızda meyveyi manavda değil bu alanda görebilecek. Yaşanılabilir bir kent için bu çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yaklaşık 60 dönüm alan üzerinde uyguladığımız bu çalışma ile muhteşem bir alana kavuşacağız. Ünye-Terme sınırında bir bölgede olduğu için de komşu ilçelerden de ziyaretçi ağırlayacak. Bu çalışma Ünye'miz Ordu'muz ve Karadeniz için önemli bir kazanç olacak. Alandaki topraklarda çok bereketli, fidanlarımızı diker dikmez meyvelerini vermeye başladı. Birçok türde meyve ağacı yer alacak. Özetle burayı çöplükten, çok güzel bir yaşam merkezine çeviriyoruz.”