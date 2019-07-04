Çöp konteynerleri dezenfekte edilip koku giderici sıkılıyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar temizlik çalışmalarına çok önem verdiklerini belirterek, “Temizlik Hizmetleri ekiplerimizle vatandaşlarımızdan gelen konteyner şikayetlerini dikkate alarak çalışmalar yürütüyor, temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Fatsalıların sağlığı için temizlik alanında çevre mühendisimiz ve teknik ekibimiz kontrolünde çalışmalarımız rutin olarak devam edecektir” diye konuştu.