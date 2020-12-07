Çöp konteynerleri virüs tehlikesine karşı ilaçlanıyor

Fatsa Belediyesi, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kent temizliği çalışmalarına çöp konteynerlerinin dezenfeksiyonunu da ekledi.

Korona virüsle mücadele çalışmalarına hız veren Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri araç dezenfeksiyonu, pozitif vakalı ikametlerde ilaçlama hizmetlerinden sonra şimdi de, şehir merkezindeki mazgallarda ve kırsal bölgelerde çöp konteynerlerini kireçlemeye başladı. Önce tazyikli suyla yıkanan çöp konteynerlerine, ardından kireçleme işlemi yapılıyor. Pandemi ile mücadeleyle düzenli olarak yapılan çalışmalar vatandaşlardan da tam not alıyor.

Kireç uygulamasının belirlenen plan doğrultusunda Fatsa'nın tüm mahallelerinde devam edeceğini söyleyen Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Yuva, vatandaşlara çöp konteynerlerinin kullanımına özen göstermeleri uyarısında bulundu. Yuva, “ Maske ve eldiven gibi atıkların da toplum sağlığı için özel konulan çöp kovalarına atılması gerekmektedir. Ekiplerimiz, şehir merkezinde 550 adet çöp konteynerini kireçliyor. Aynı şekilde yıkama ve dezenfektan çalışmalarını kırsal bölgeler olan Ilıca, Kösebucağı, Hatipli, Geyikçeli, İslamdağ, Aslancami, Bolaman ve Yalıköy Mahallelerinde de devam edecek “diye konuştu.