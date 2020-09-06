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Çöp kutusunun yanında maskeleri yerlere attılar

Ordu’da çöp kutusunun üzerindeki yazıya rağmen maskelerin yerlere atılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

Ordu'da çöp kutusunun üzerindeki yazıya rağmen maskelerin yerlere atılması ilginç görüntüler oluşturuyor.


Korona virüs salgınının ardından maske ve eldiven kullanımı artarken, kullanılmış birçok maske ve eldivenin sokaklara, en çok toplu taşıma araçlarının bulunduğu duraklara atılıyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otobüs durağındaki görüntü görenleri şaşırttı. Çöp kutusunun üzerinde adeta yalvarırcasına ‘Lütfen çöpünüzü bana atınız' yazısına rağmen maskelerin çöp kutusu etrafına atılması görenlerin tepkisini çekti.

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