Coşkun'dan çağrı: "Ödülleri sağlık ordusuna verin"

Ali Coşkun, her yıl çeşitli sanatçı ve müzisyenlere verilen ödüllerin bu yıl sağlık çalışanları için verilmesi çağrısında bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının zor günler geçirdiğini ve asıl ödülün ülke genelinde bu yıl hayatını kaybedenler için olduğunu söyleyen Ordu Tabipler Odası Başkanı Ali Coşkun, "Ülkemizde yıl sonu itibariyle her sene verilen ve yaptıkları işlere göre en başarılı sinema sanatçıları, müzisyenler, televizyon programlarının sanatçılarına, edebiyatçılara, bilim insanlarına verilecek yılın en iyi ödüllerini bu yıl onlardan özür dileyerek onlara vermeyin. Gelin bu ödülleri bu sene pandemide şehit olan sağlıkçılara, doktorlara, hemşirelere ve onların ailelerine verin. Bu sene pandemiyle dönen bu dünyadaki tüm ödülleri, en iyi ile başlayan tüm ödülleri gelin, fedakar, sizin sağlığınız için pandemi ile savaşıp hayatını veren, güzel ülkemizin sağlık ordusuna verin. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödüllerini, Yeşilçam ödüllerini, Sedat Simavi ödüllerini, altın kelebek ödüllerini ve daha bir sürü değerli yarışmaların ödüllerini bu yıl sağlık personel şehitlerine verin" diyerek çağrıda bulundu.