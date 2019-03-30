Cumhur İttifakı'ndan coşkulu yürüyüş

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yürüyüşünü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi.

Otogar mevkisinde başlayan ve binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, İsmet Paşa Caddesi, Köprübaşı mevkisi, Süleyman Felek Caddesi, Sırrı Paşa Caddesi boyunca devam etti. Yürüyüşe AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, MHP Altınordu İlçe Başkanı Metin Kılıçarslan, AK Parti Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin başta olmak üzere parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, birlikte yürüdükleri tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, "Tevazu, samimiyet ve gayret ile belediye işi gönül işi diyerek çıktığımız bu yolda çok şükür milletimizle, hemşehrilerimizle birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.