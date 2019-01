Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hesabi değil hasbi adaylarla yol yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladıkları belediye başkan adaylarında ‘hasbilik ve hesabilik' konularına dikkat ettiklerini belirterek, “Belediye başkan adaylarımızı tanıtırken her şeyden önce hasbilik, hesabilik buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bir aday hesabiyse kusura bakmasın biz onlarla yol yürümeyiz ama hasbiyse onlarla yol yürürüz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ordu Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Recep Kara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım, adaylarımızı bugün tanıtırken her şeyden önce hasbilik, hesabilik buna dikkat etmemiz lazım. Eğer bir aday hesabiyse kusura bakmasın biz onlarla yol yürümeyiz ama hasbiyse onlarla yol yürürüz. Partimizin genel merkezinde şu ana kadar önümüze konulan bütün adaylarda GBT denilen güvenlik soruşturmalarını gerek Milli İstihbarat, gerek emniyet istihbarat, tepeden tırnağa hepsini inceledik. Tabii dışarıdan benim gönüldaşlarımın, vatandaşlarımın bildikleri var, bilmedikleri var. Bizim bildiklerimiz var, sizin bilmedikleriniz var. Onun için de her şeyi tabii kalkıp seslendirerek konuşamayız. Eğer Ordu'da bir şeyler olduysa bazı şeylere müdahale edildiyse herhalde bunun sebeplerini de anlıyor olmalısınız."

Seçimde Ordu'da yeniden dirilişi ortaya koymak istediklerini ve bu yeniden dirilişle Ordu'yu daha farklı yerlere taşımak istediklerini vurgulayan Erdoğan, meydana gelen heyelanlarda ve diğer olaylarda hükümetin anında Ordu'nun yanında olduğunu söyledi. Erdoğan, Ordu'ya eski parayla 21,5 katrilyon lira yatırım yaptıklarını ve her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Bir vatandaşın, "Hastane nereye yapılıyor?" diye sorması üzerine Erdoğan, "Sen bu hastanenin yerini daha öğrenemediysen yandık" karşılığını verdi. Hastaneye ilişkin yer durumu ve diğer her şeyin hazır olduğunu, ihalesini yaptıklarını belirten Erdoğan, TOKİ konutlarının yapıldığı Memurkent yakınında şehir hastanesini yapacaklarını ifade etti. Hastanenin çevre yoluna yakın olduğunu hatırlatan Erdoğan konuşmasının sonunda, vatandaşlarla birlikte "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız" ifadelerini tekrarladı.

Erdoğan, "Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve bizler kardeşçe bu yolda yürüyeceğiz" diyerek sözlerini tamamlayarak salona geçti.