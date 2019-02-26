İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan için sıkı güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’a gitmek için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'a gitmek için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'da düzenleyeceği miting için karada, havada ve denizde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda iki atak helikopteri hazır vaziyette bekletilirken, havadan helikopterler sürekli güvenlik uçuşunda bulundu. Denizde ve karada ise güvenlik geniş çaplı önlemleri alındı.


Cumhurbaşkanlığına ait uçakla İstanbul'dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'na saat 14.40'ta iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, protokol tarafından karşılandıktan sonra karayolunu kullanarak, konvoy eşliğinde Giresun'a doğru hareket etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.