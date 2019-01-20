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Cumhurbaşkanı Erdoğan için sıkı güvenlik

Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Ordu’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sıkı güvenlik tedbirleri uygulandı.

Partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Ordu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sıkı güvenlik tedbirleri uygulandı.


Ordu'da belediye başkan adaylarının açıklanacağı programa katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için karada ve denizde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Ordu-Giresun Havalimanı'nda iki Atak Helikopteri hazır vaziyette bekletilirken, havadan helikopterler sürekli güvenlik uçuşunda bulundu. Denizde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 adet gemi hazır vaziyette bekletildi.


Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı salonun etrafında adeta kuş uçurtulmadı. Salona ve salon çevresindeki alana girmek isteyen vatandaşlar 3 güvenlik kapısından geçerek alana alındılar. Salonun çatılarında keskin nişancılar bulunurken, alanda yaklaşık 500 polis görev yaptı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve beraberindekileri taşıyan uçak 14.30 sıralarında havalimanına iniş yaptı.

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